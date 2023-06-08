«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية للأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة المنوفية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية بسهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقت الجهود قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.