ضبط 323 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 323 قضية مواد مخدرة بإجمالي 346 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 118,525 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 49,800 كيلو جرام.

كمية من مخدرالهيدرو وزنت 18,060 كيلو جرام.

كمية من مخدرالهيروين وزنت 17,134 كيلو جرام.

كمية من مخدرالشابو وزنت 2,475 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,103 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 724 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 120 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 10 جرامات.

عدد 2198 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 165 قطعة سلاح ناري بحوزة 123 متهما على النحو التالي:

18 بندقية آلية.

21 بندقية خرطوش.

9 طبنجات.

117 فردا محليا.

426 طلقة مختلفة الأعيرة .

20 خزينة متنوعة.

205 قطع سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 83 ألف و126 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

342 حكم جناية.

26 ألف و424 حكم حبس جزئي.

4407 أحكام حبس مستأنف.

41 ألف و190 حكم غرامة.

107 آلاف و63 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 23 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 42 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 13 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 276 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها: إعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21848 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين

فحص 61 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.