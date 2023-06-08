السيسي: مصر ركزت على البنية التحتية بتشجيع مشروعات الربط بين الدول أعضاء الكوميسا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قدمت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017/2026، والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقا للميزة التنافسية للدول، مثمنا دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة بدولة زامبيا، والمذاعة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر ركزت على قطاع البنية التحتية من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر والمتوسط.

وألقى الرئيس السيسي الضوء على أحد المشروعات التي تمثل فخرا لقارتنا، والتي أثبتت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا حال توفر الإدارة السياسية، وهو مشروع سد جوليوس نيريري العملاق في دولة تنزانيا الشيقيقة، مشيرًا إلى أن هذا السد يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، ويولد طاقة كهربية تقدر بـ2.5 جيجا وات، حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع امتلاكها خبرات وقدرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية، وهي الخبرات التي تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة.