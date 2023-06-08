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«الداخلية»: استشهاد ضابط شرطة ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بأسيوط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:26 م | الخميس 08 يونيو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية استشهاد ضابط شرطة ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بأسيوط، وذلك في إطار رصد الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في عدد من القضايا ما بين «مخدرات - سلاح – ضرب»، ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا مخدرات مقيم بأسيوط، ويتاجر في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات استهدف المتهم، وبادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبدالرازق عبداللطيف من قوة مديرية أمن أسيوط، ومصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بحوزته على  بندقية آلية و6 خزائن، وعدد كبير من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلوجرام، كمية من مخدري الشابو والأفيون، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع