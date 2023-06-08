إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالسلام وضبط المشاركين فيها

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين عامل خردة بحوزته فرد خرطوش ونجل شقيقه، وصديقه «عامل خردة»، وطالب «مصاب برش خرطوش» وشقيق والدته، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم حول شراء خاتم خاص بأحد الأشخاص من الطرف الأول، اعتدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب واستخدام أحد الأشخاص من الطرف الأول السلاح المضبوط بحوزته، ما نتج عن ذلك إصابة الطالب من الطرف الثانى المنوه عنها، وكذا إصابة شخصين آخرين بجروح متفرقة بالجسم تصادف وجودهما بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.