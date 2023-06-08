ضبط متهمين بالنصب على عملاء المحافظ الإلكترونية في القاهرة

تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، بتهمة سرقة مبلغ مالي من محفظة إلكترونية خاصة بطالب مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الإلكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلي كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بإدخال البيانات الخاصة بالمحفظة الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثاني المتواجد أمام ماكينة صراف آلي أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ، كما أقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، حال تواجد المجني عليهم أمام ماكينات الصرف الكائنة بدائرة القسم، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.