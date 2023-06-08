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ضبط سمسار بتهمة تزوير العملات وترويجها في الجيزة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:23 م | الخميس 08 يونيو 2023
كلابشات - صورة تعبيرية

كلابشات - صورة تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من مالك ورشة أثاث يقيم بالقاهرة، بقيام سمسار عقارات يقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، باستئجار سيارته بعقد إيجار واستولى عليها ورفض إعادتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهداف المذكور بمحل سكنه، وأمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مقلدة و4 حبارة ألوان وماكينة طباعة وعدد من الأوراق المطبوعة لعملات مختلفة وبعض الأوراق المستخدمة في طباعة العملات المقلدة، وبمواجهته اعترف بتقليد العملات المالية وترويجها على عملائه، كما أرشد عن السيارة المستولى عليها واستخدامها في ترويج العملات المقلدة.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من مالك مطعم، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة المنزلة، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 قائع سرقة أخرى بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، كما أرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع