رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس: إبحار 93 مركبا رغم سوء الحالة الجوية

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إن هناك 93 مركب صيد كبيرة أبحرت اليوم الخميس، منذ قليل، داخل مسطح مائي بالبحر الأبيض المتوسط، موضحا أن حركة الأمواج اليوم مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية، حيث تخطت حاجز الثلاث أمتار ونصف طبقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، ما يتطلب من جموع الصيادين بتوخي الحظر خلال رحلات الصيد، والعودة إلى الشواطئ حال طلب منهم ذلك.

إبحار 93 مركب صيد بسواحل البرلس

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مراكب الصيد التي أبحرت بينها عدد 16 مركب صيد من نوع «القنار»، والتي تبحر لمدة 10 أيام، بينما تعاود لسواحل البرلس مرة أخرى، موضحا أن تلك المراكب يكون على متن طاقمها البحري نحو 9 صيادين، وذلك للبحث عن الرزق من الأسماك البحرية بمياه البحر المتوسط.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الخميس

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، التي بلغت نحو 14 كيلومتر/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 4%، وكذلك الرطوبة بلغت 28%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.