رئيس زامبيا: نركز على جذب الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة في قارتنا

قال هاكايندي هيشيليم رئيس دولة زامبيا، إنّنا نركّز بشكل كامل على جذب الاستثمارات واستغلال كل الفرص الموجودة في دولنا وقارتنا، مشيرًا إلى أنّنا نواجه العديد من التحديدات، ويجب مواجهتها كدول وليس بصورة فردية، فضلًا عن بذل المجهودات وتحقيق العديد من المشروعات لدول الكوميسا، مثل تحقيق القيمة المضافة وخلق فرص جاذبة لشباب القارية.

وأضاف «هيشيليم»، على هامش مشاركة بلاده في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة في دولة زامبيا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّنا بحاجة إلى تطوير شباب دول الكوميسا على الصعيد الإقليمي، متابعًا أنه كان هناك غياب للعديد من الفرص التي شكلت تحديات لشعوبنا.

وأكد: «نلتزم التزاما كاملا لتضافر الجهود من أجل تسريع عجلة التنمية بالنسبة لرؤيتنا المتعاونة بهدف استقرار شعوب القارة»، موضحا أنّه علينا السير والعمل معا بشكل متعاون، إذ إنّ من المهم للغاية العمل الجماعي والخبرات الجماعية لتحقيق التعاون الكامل، مشيرًا إلى أنه يولي اهتماما كبير بموضوع السلم والأمن القاري، إذ إنّ هذا الأمر أصبح متطلبًا أساسيًا يجب تحقيقه لكل الدول.