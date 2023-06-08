السيسي يسلّم رئاسة تجمع دول الكوميسا إلى زامبيا

سلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، رئاسة تجمع دول الكوميسا، إلى الرئيس الزامبي، هاكايندي هيشيليما، وفق البروتوكول المتّبع.

وقال الرئيس الزامبي، بعد تسلّم رئاسة الكوميسا: «شكرا لك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإخلاصك، وللنموذج الرائع الذي قدّمته، والإنجازات التي تحقّقت في عهدك كرئيس لدول الكوميسا، وأقدر وأؤمن بفريقك الذي حقق هذا الإنجاز الرائع، وأود أن أشكر رئيس دولة بوروندي لنشاطه المستمر وعمله الدؤوب وعمله في الكوميسا أيضا».

ووجّه الرئيس الزامبي، الشكر للأعضاء التي وثقت في بلاده، مؤكدا أنّ زامبيا ستتحمل مسؤولياتها خلال رئاسة الكوميسا.

وتابع هيشيليما: «أشكر الرئيس السيسي لقيادته العظيمة التي ساهمت في تطور الكوميسا وما حققته من إنجازات، وأشكره على تركيزه على العمل المشترك والجهود المبذولة لأجل مشروعات محددة ومخصصة، والتي كانت مبنيّة على أساس علمي سليم».