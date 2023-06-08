ضبط 1944 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ ضبطت ضبط قضيتين بينها تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط نحو 1944 مخالفة مرورية متنوعة، و26 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 250 حكمًا قضائيًا متنوعا، و10 قضايا في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – وتزوير المستندات»، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.