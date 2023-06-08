«البحوث الفلكية»: افتتاح محطة رصد الحطام الفضائي خلال 3 أشهر

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المتوقع افتتاح محطة رصد الحطام الفضائي والأقمار الصناعية الجديدة التي يجري تنفيذها بمقر المعهد في حلوان، خلال 3 أشهر من الآن، لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من أعمالها في أسرع وقت.

المحطة الثانية لرصد الحطام الفضائي خارج دولة الصين

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع عدد من الصحفيين المختصين في مجال البحث العلمي وعلوم الفضاء الفلك، أن المحطة جرى إنشاؤها بالتعاون مع الجانب الصيني لتكون المحطة الثانية لرصد الحطام الفضائي خارج دولة الصين، مؤكدا أن المحطة سيكون لها دور فعال خلال السنوات المقبلة في تتبع الأقمار الصناعية ورصد الحطام الفضائي.

الفترة المقبلة تشهد عددا من الافتتاحات والمحطات الجديدة

وتابع رئيس المعهد أنه خلال الفترة الأخيرة شهد المعهد وأقسامه المختلفة تطورا كبيرا في مجال الفضاء والفلك وغيره من الأقسام، تماشيا مع استراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الافتتاحات، والمحطات الجديدة ستدخل الخدمة سواء بالمعهد والمرصد وفروعه الموجودة بمختلف محافظات مصر.