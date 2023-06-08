«الداخلية»: حملات أمنية لمكافحة المخدرات على مستوى المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات في مديرية أمن الإسكندرية، عن ضبط 8 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 32,90 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، و7 هواتف محمولة، وفي مديرية أمن الدقهلية، جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزتهما 10000 قرص لعقار التامول المخدر، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وفي مديرية أمن القاهرة، جرى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس شابو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي مديرية أمن مطروح، جرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وفي مديرية أمن البحيرة، جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

أما في مديرية أمن كفر الشيخ، فجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وفي مديرية أمن بورسعيد، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وأسفرت الحملات في مديرية أمن الغربية، عن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض، وفي مديرية أمن المنيا، جرى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنيا وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وفي مديرية أمن أسيوط، جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، و2 سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن سوهاج، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة جرجا وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وكمية من مخدر الأيس شابو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وفي منطقة السحر والجمال، جرى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.