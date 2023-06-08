رئيس جامعة حلوان: نفخر بتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب الوافدين

أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه لمعرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولي بكلية التربية الفنية، عن سعادته بتفوق طلاب الكلية من كافة الجنسيات، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الكلية لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

ورحب رئيس جامعة حلوان بالدكتور عبد الرحمن عبدالله الرجعان، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، وعدد من أعضاء السفارة السعودية، مؤكدا أن فعاليات معرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولى بكلية التربية الفنية تعد مناسبة مهمة تسلط الضوء على مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية.

وخلال الجولة في المعرض قام قنديل بمشاهدة الأعمال الفنية المعروضة واستمع إلى شرح الطلاب عن أفكارهم وتفاصيل إنجازاتهم.

دعم وتشجيع المواهب الشابة

ويعكس المعرض اهتمام جامعة حلوان بدعم وتشجيع المواهب الشابة، ويشكل المعرض منبرًا حقيقيًا لعرض التنوع الثقافي للطلاب الوافدين، حيث يتيح الفرصة لاستكشاف ثقافات جديدة والاستمتاع بتجربة فنية فريدة، فهو فرصة رائعة للطلاب الوافدين للاندماج في المجتمع الجامعي والتعرف على زملائهم والمشاركة في الأنشطة الفنية، حيث يساهم هذا المعرض في تعزيز الشعور بالانتماء.

افتتاح معرض الطلاب الوافدين

ومن جانبه أفاد الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية ان افتتاح معرض الطلاب الوافدين يعد فرصة لتعزيز تعزيز التفاعل الثقافي والتعاون بين الطلاب والأساتذة والمجتمع الجامعي، ويعد هذا المعرض مناسبة رائعة للتعريف بثقافات متنوعة وأساليب فنية جديدة.

وأقيمت فعاليات المعرض تحت رعاية رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، والدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.