خطوات حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية في السعودية.. والأوراق المطلوبة

أعلنت السعودية طرح بعض الخدمات التسهيلية للمواطنين والمقيمين بالبلاد، إذ أصبح بإمكان الراغبين في استضافة عائلاتهم من الدرجة الأولى حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية بكل سهولة ويسر عبر منصة تساهيل، من أجل توفير الوقت والجهد وإنهاء جميع المعاملات المتعلقة بالسفر.

وفى ذلك السياق، تكشف «الوطن» عن الأوراق والخطوات التي يجب اتباعها عند حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية، ضمن موضوعاتها الخدمية التي تهم القارئ.

الأوراق المطلوبة عند حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية

يتطلب من المتقدم عند حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية تلك الأوراق، وهي:

- جواز سفر ساري خاص بالمتقدم.

- إيصال إثبات دفع كل الرسوم المتعلقة بالتأمين الصحي والتأشيرة، بحسب صحيفة «سبق» السعودية».

- إرفاق ورقة تثبت كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم، من أجل الاستدلال به بأن المتقدم سيتحمل تكلفة المعيشة طوال فترة السفر.

- مستندات بالبيانات الشخصية، تشمل الاسم والعنوان وغيرها.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

خطوات حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية

يتوجه المتقدم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة تساهيل، من هنا.

- يضغط المتقدم على أيقونة الخدمات الإلكترونية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «سوا».

- يدخل المتقدم جميع البيانات المطلوبة مع تحري الدقة خلال إملاء البيانات.

- النقر على أيقونة تأكيد.

- في النهاية أرسل رسالة نصية على هاتف المتقدم تحمل الموعد الذي يمكنه الذهاب إلى شركة تساهيل، وإنهاء الأمور الخاصة بالسفر.

منصة تساهيل لحجز موعد للزيارة العائلية

ويشار إلى أن منصة تساهيل من المنصات الكثيرة التي صممتها السعودية من أجل حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية، بالإضافة الى كل ما يخص الأمور المتعلقة بالسفر.