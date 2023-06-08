محافظ أسيوط يناقش التوسع في مدارس النيل المصرية الدولية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتورة أماني الفار مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم الفني والعضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية لمناقشة سبل دعم التوسع في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية بالمحافظة ودعم أنشطة وفعاليات فرع مدارس النيل بأسيوط الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالرحمن العجان نائب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والمكلف بإدارة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة والعميد شريف محمد فهمي المدير الإداري والأمني لمدارس النيل المصرية الدولية لشركة مصر للإدارة التعليمية ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

التوسع في إنشاء المدارس

وخلال اللقاء استعراض مراحل التوسع في إنشاء المدارس ضمن المشروع القومي لمدارس النيل المصرية الدولية التي بلغت 14 مدرسة حتى الآن وجاري استكمال خطة التوسع بها وفقًا لأحدث النظم العالمية في إدارة وتشغيل المدارس الدولية.

عملية التطوير

وأشاد المحافظ خلال اللقاء، بمدارس النيل المصرية الدولية وفرعها بمدينة أسيوط الجديدة الذي شهد توسعات في الأشهر الأخيرة ضمن خطة المدرسة للتوسع لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب وإنشاء معامل وحجرات دراسية تواكب عملية التطوير بها لافتًا إلى زيارته المتعددة للمدرسة وحضور الفعاليات والأنشطة الطلابية بها ومشاهدته لإمكانات المدرسة معلنًا دعمه الكامل للتوسع في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 في قطاع التعليم.

وأشار إلى أن إجمالي المدارس التي جرى تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة «حياة كريمة»، يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها واستلامها بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي.

حياة كريمة

ولفت إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي جرى تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصل دراسي وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و 286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

الإقبال الكبير على مدارس النيل

وأوضحت الدكتورة أماني الفار إنه يجرى التوسع في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية وفقًا لخطة الدولة في قطاع التعليم للوصول إلى عدد 25 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية لمواكبة الإقبال الكبير على مدارس النيل وما تشهده في تطور كبير في جودة نظام التعليم بها لتخريج جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية مشيرة إلى أن عدد المدارس التي جرى إنشائها حتى الآن بلغ 14 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية منها مدرسة بمدينة أسيوط الجديدة وشهدت توسعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية.