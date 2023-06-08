مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق الصعيد الصحراوي على الفور، لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 2

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى نفس المستشفى حيث جرى إيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، تمهيدًا إلى تقديم العلاج اللازم لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.