محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعد على أراضي طرح النيل خلال يوم واحد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لافتًا إلى استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ21 للإزالات، التي بدأت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري، لإزالة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولا بأول، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

إزالة 19 حالة تعدي

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة 19 حالة تعدي على أراضي طرح النيل خلال يوم واحد في مركز منفلوط بمساحة 630 متر مربع مبان، خلال حملة مكبرة ضمن الموجة الـ21، بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعبدالتواب أحمد نائب رئيس المركز ومسؤولي الإزالات، وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدة المحلية، مشيرا إلى عدم التهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية، والتصدي لكافة التعديات بكل حسم، وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

استمرار الحملات اليومية

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن وباق الجهات المعنية في هذا الشأن، والتعاون مع مختلف جهات الولاية مع ضرورة استمرار الحملات اليومية، والتواصل مع غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بالمحافظة، للمتابعة على مدار اليوم، نتائج الموجة والإبلاغ بها أولا بأول، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تولي اهتماما خاصا بهذا الملف وتنفيذه، وفقا للبرنامج الزمني المحدد، إذ أنّ الموجة الـ21، بدأت في 29 من أبريل الماضي، وتستمر حتى 14 يوليو القادم على 3 مراحل في كافة المراكز والمدن.

وأعلن محافظ أسيوط عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.