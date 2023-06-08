توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، بداية من فجر غد الجمعة وحتى الأحد المقبل الموافق 11 يونيو الجاري، إذ تشهد البلاد غدا أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجة البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

طقس السبت

يشهد طقس السبت أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة ستشهد طقسا معتدلا في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

طقس 72 ساعة

وذكر خبراء الهيئة أن الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس الأيام المقبلة هي نشاط رياح، إذ تصل يوم الجمعة لأن تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

يشهد يوما السبت والأحد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فتترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 9 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32.

درجات الحرارة السبت 10 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 11 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.