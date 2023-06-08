«الأرصاد» تحذّر من عاصفة ترابية.. وتكشف تفاصيل حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية عن وجود عاصفة ترابية خفيفة وفق الظواهر الجوية المتوقعة لحالة الطقس اليوم الخميس، حيث تسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر، شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية، معتدلة الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

عاصفة ترابية.. حالة الطقس

وأكدت الأرصاد وجود عاصفة ترابية اليوم، لن تصل في قوتها لعاصفة الأسبوع الماضي لكنها أخف نسبيا، لافتة إلى أنّ آخر صور الأقمار الصناعية وفق بيان الأرصاد الصادر منذ قليل، تشير إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء ويحجب أشعة الشمس.

ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ويصاحب ذلك هبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم 8 يونيو 2023 وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 38 - 29

- العاصمة الإدارية 38 - 29

- أكتوبر 39 - 28

- بنها 38 - 29

- دمنهور 37 - 29

- وادي النطرون 39 - 28

- كفر الشيخ 37 - 28

- المنصورة 38 - 29

- الزقازيق 39 - 30

- شبين الكوم 38 - 29

- طنطا 37 - 26

- دمياط 38 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 37 - 25

- السويس 36 - 24

- العريش 30 - 25

- رفح 30 - 24

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 37 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 41 - 30

- الإسكندرية 34 - 23

- العلمين الجديدة 33 - 22

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 40 - 29

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 38 - 28

- بني سويف 39 - 29

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 44 - 29

- الأقصر 46 - 30

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 31