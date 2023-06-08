‎حالة الطقس غدا.. أمطار ورياح وحرارة تصل إلى 36 على القاهرة

كشفت الأرصاد الجوية عن ‎حالة الطقس غدًا، حيث يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

‎حالة الطقس غدًا

وتشهد حالة الطقس غدا أجواء معتدلة في الصباح الباكر، شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية، معتدلة الحرارة ليلا على الأنحاء كافة، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 20 لـ30% تقريبا على فترات متقطعة.

ويتوقع أن تشهد درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث تصل العظمى على القاهرة والوجه البحري 36 والصغرى 23 والسواحل الشمالية 27 والصغرى 20 وجنوب سيناء 40 درجة والصغرى 28 وشمال الصعيد 38 والصغرى 24 و46 والغري 32 درجة.

طقس اليوم

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية وفق بيان الأرصاد الصادر منذ قليل، إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء يعمل على حجب أشعة الشمس.

ويصاحب الغطاء السحابي كذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ويصاحب ذلك هبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربيه اليوم الخميس تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تستقر درجات الحرارة العظمى في منتصف النهار اليوم عند 38 في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وجنوب سيناء 41 درجة مئوية، وشمال الصعيد 41 درجة مئوية، وأخيرا جنوب الصعيد 45 درجة.