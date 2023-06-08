لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية يحصد ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث

نجح اللاعب مهند شعبان، في تحقيق إنجاز تاريخي لمصر من خلال اقتناص أول ميدالية ذهبية في تاريخ بطولات كأس العالم للخماسي الحديث المقامة بدولة تركيا، وكذا حصوله كأول لاعب من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على بطاقة التأهل مباشرة لأولمبياد باريس 2024 حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات كافة لإعداد كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقا للأسس العلمية المدروسة من خيرة أبناء الشعب المصري في المؤسسات العسكرية الرياضية، لرفع العلم المصري خفاقا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتحقيق العديد من الإنجازات الرياضية في كبرى المحافل الدولية، كما هنأت لاعب المؤسسة العسكرية الذي يعد نموذجا مشرفا للشباب المصري وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين.