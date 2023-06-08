رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية يحصد ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث

كتب:

محمد مجدي
03:28 م | الخميس 08 يونيو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نجح اللاعب مهند شعبان، في تحقيق إنجاز تاريخي لمصر من خلال اقتناص أول ميدالية ذهبية في تاريخ بطولات كأس العالم للخماسي الحديث المقامة بدولة تركيا، وكذا حصوله كأول لاعب من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على بطاقة التأهل مباشرة لأولمبياد باريس 2024 حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات كافة لإعداد كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقا للأسس العلمية المدروسة من خيرة أبناء الشعب المصري في المؤسسات العسكرية الرياضية، لرفع العلم المصري خفاقا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتحقيق العديد من الإنجازات الرياضية في كبرى المحافل الدولية، كما هنأت لاعب المؤسسة العسكرية الذي يعد نموذجا مشرفا للشباب المصري وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين. 

اقرأ المزيد:

جايلك يا باريس.. «مهند» لا يعرف الراحة بعد ذهبية مونديال الخماسي الحديث

رئيس «الخماسي الحديث»: حصاد 13 ميدالية في بطولة العالم للشباب نجاح ساحق

نادي الرحاب"هنا يصنع الأبطال".. انضمام سيف البنداري لمنتخب الخماسي الحديث

أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث: أهديت الرئيس «تي شيرت» الأولمبياد
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.