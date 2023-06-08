«المصريين الأحرار»: إشادة زعماء أفريقيا بالسيسي يدعونا للفخر والاعتزاز

قال حزب المصريين الأحرار إنه تابع إجراءات نقل رئاسة تجمع دول الكوميسا من مصر إلى زامبيا، وفق البروتوكول المتّبع، ومن دواعي الفخر أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي محل إشادة جموع قادة ورؤساء دول القارة الأفريقية.

المصريين الأحرار: مصر عادت بقوة ونفوذ إلي دورها الريادى

وأوضح الحزب في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مصر عادت بقوة ونفوذ إلى دورها الريادى إقليميا ودوليا، ولا نغفل قبل عشر سنوات كان العنوان الأبرز هوة البعاد الأفريقي، ولكن بفضل جهود الدبلوماسية الرئاسية العظيمة والأمينة لم تعود فقط مصر للقارة بينما مضت بخطواتها لتكون لسان حال أشقائها ويد العون لكل جوارها.

وأضاف الحزب أن التقدير الإفريقي من قادة جميع الدول للرئيس المصري جاء نتيجة خطوات جادة ورؤية رشيدة وإخاء أساسه المصلحة الواحدة للشعوب الأفريقية وثقل رئيس يضع أولوية القارة في قلبه وعلى كتفه.

المصريين الأحرار: الأطروحات والرؤى التي شهدتها القمة ستكون محل دراسة وتحليل الحزب

وأوضح المصريين الأحرار أن الأطروحات والرؤى التي شهدتها القمة ستكون محل دراسة وتحليل الحزب من خلال لجان الاقتصاد والمناخ، للعمل على وضع تصورات جادة لتفعيل تلك التوصيات أو المخرجات المهمة التي تخدم القارة السمراء.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن جهود رئاسة الجمهورية محل تقديرا واعتزاز لما يرنو لتنفيذه خدمة للوطن المفدى وعموم المصريين، وسوف يبذل الحزب كل جهد ليكون واحد من دعائم تحقيق الرؤية الشاملة للرئيس المُخلص.