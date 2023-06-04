حزب المصريين الأحرار: الدولة أخذت خطوات سريعة للارتقاء بالخدمات

قال النائب إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدولة أخذت خطوات سريعة للغاية في موضوع الخدمات وتوفيرها والارتقاء بها والإعلان عنها، لكن غالبية الناس لا يعرفون الأطر الخاصة بها لذلك يجب أن تكون المعلومة سهلة وبسيطة.

تقديم المعلومات ببساطة وسهولة

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإعلام له دور في عرض المعلومات بطريقة مبسطة وبسهولة، كما أن الأحزاب لها دور أيضا في ذلك ولا سيما أعضاء مجلس النواب والشيوخ للوُجود في الشارع وتعريف الناس بكل المعلومات المتاحة.

وتابع: «نحتاج لمجهود كبير للغاية لفكرة مصداقية الخبر والتعامل معها وسهولة وتيسير الخدمة للمواطن المصري، أمر سيحرك الموضوع».

خلق مساحات مشتركة

وواصل: «نثني على الحالة الراقية للحوار الوطني، حالة من حالات المساحة المشتركة المتخذة شعارا للحوار الوطني، ونحن مسؤولون عن إنجاح الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر، ولا سيما على قانون الانتخابات واتفقنا كلنا بأنه لا يوجد نظام أمثل، لكن نحاول إيجاد مساحة مشتركة بين الأطراف للصالح العام».