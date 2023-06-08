 سفارة اليابان تنظم ورشة حول دعم المشروعات الأهلية والأمن الإنساني  

نظمت سفارة اليابان في مصر ورشة عمل بشأن منح مساعدات للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني، ويوفر برنامج المنح اليابانية دعماً مالياً مباشراً للمنظمات غير الربحية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بالمجتمعات المحلية.

دعم ياباني للمشروعات الأهلية في مصر

وقدمت اليابان ما يقرب من 10 ملايين دولار أمريكي لدعم مشروعات صغيرة في مصر منذ عام 1994، حيث دعمت 176 مشروعاً في مختلف المحافظات، تشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر الجلسة الافتتاحية لورشة العمل كل من منى أمين، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات الدولية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة، الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق دعم المشاريع الاهلية والمنظمات غير الحكومية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو الصندوق الذي تترأس مجلس إدارته وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 20 منظمة غير حكومية.

تعزيز المساهمة في المجتمعات المحلية بشكل أكثر فعالية

وأعرب أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، عن حرصه على تعزيز المساهمة في المجتمعات المحلية بشكل أكثر فاعلية، بالشراكة مع المجتمع المدني المصري، مشيراً إلى الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية المحلية في مصر.

كما شاركت أربعة منظمات غير حكومية، منها جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ومؤسسة جذور للتنمية، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية تكاتف للتنمية، والتي لديها خبرة في الشراكة من خلال منح المساعدات اليابانية للمشروعات الاهلية الأساسية والأمن الإنساني في الماضي، لتبادل نتائج المشروعات التي قامت بتنفيذها والخبرات التي اكتسبتها من خلال تلك المشروعات، وكذلك توقعاتهم ورؤيتهم للتحديات التي قد تواجه المشروعات المستقبلية.