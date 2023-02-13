وزارة التضامن الاجتماعي تحدد إجراءات الاشتراك في تكافل وكرامة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لأكثر من 5.2 ملايين أسرة، بعد غد الأربعاء، لافتة إلى أن هناك 22 مليون مواطن مستفيد من تكافل وكرامة بتكلفة تقدر بنحو 28 مليار جنيه.

التضامن تعلن قيمة دعم تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة الدعم النقدي الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة تكون كالتالي:

- صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل.

- صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- قيمة الدعم النقدي «كرامة» لذوي الهمم 450 جنيهًا.

- صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

إجراءات التقدم لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات التقدم لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، من خلال التوجه لأقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكن الشخص المتقدم، وتقديم المستندات التالية:

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر»، وذلك للأطفال الأصغر من 18 عاما.

- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- تقديم صورة من بطاقة التموين مكتوب عليها اسم مكتب التموين.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- بالنسبة للمتقدمين للحصول على كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- تقديم صورة اقرار الوصاية للأيتام.