«مصر الخير» تدشن مشروع تأهيل الأطفال ذوي الهمم بالتعاون مع سفارة اليابان

أطلقت مؤسسة مصر الخير، مشروع لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، بتمويل من سفارة اليابان بالقاهرة، بالتعاون مع جمعية «كيان»، عبر تطوير البنية التحتية لأحد المراكز المتخصصة في هذا الصدد، وتزويده بكافة التجهيزات والأثاث، إلى جانب تقديم 1000 خدمة للأطفال.

وقال محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة لتمكينهم من بلوغ المستويات الوظيفية البدنية والفكرية، والاجتماعية المُثلى بصورة مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال عدد من الأنشطة البسيطة جيدة التصميم، والتي تستهدف ليس الأطفال ذوي الإعاقة وحدهم بل وأسرهم أيضا، إلى جانب مقدمي الرعاية وأخصائي إعادة التأهيل.

مشروع تأهيل الأطفال متحدي الإعاقة

وأضاف «عبد الرحمن»، أن المؤسسة حريصة على التعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وهي جمعية كيان، كونها أكثر قدرة من غيرها بحكم خبرتها في تأهيل ذوي الإعاقة من الأطفال، لافتا إلى أن الموازنة الإجمالية للمشروع 89 ألف دولار، تقدمهم سفارة اليابان بشكل كامل، فيما تتولى مؤسسة مصر الخير الإشراف الفني والإداري والتطوير الإنشائي والتجهيزات، وتتولى جمعية كيان التنفيذ الفعلي للتأهيل.

وأكد أن الهدف من مشروع تأهيل الأطفال هو تعزيز البيئة التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة، عبر تعزيز فرص دمج وتأهيل الأطفال، مشيرة إلى أنه وفقًا للاتفاق بين المؤسسة وسفارة اليابان سيتم تقديم عدد 1000 خدمة تأهيل للأطفال ذوي الإعاقة تشمل تقديم جلسات تأهيل وتخاطب وتنمية مهارات، فضلا عن رفع مستوى الوعي لـ 750 من الأسر وأفراد المجتمع من خلال عقد ندوات عامة، ولقاءات توجيه أسري مباشر.

السفارة اليابانية توفر التمويل

وأضاف، أن البرنامج يتضمن أيضا تأهيل مركز للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة بحدائق القبة، عبر تطوير بنيته التحتية وتجهيز وتطوير غرف متخصصة به، والتي تشمل وحدة تكامل حسي، ووحدة علاج طبيعي، والقسم النفسي، إلى جانب تنفيذ تدريبات لرفع كفاءة العاملين بالمركز.

وتابع أن البرنامج سيتم تنفيذه على مدار عام بالتمويل المخصص له من قبل سفارة اليابان، والبالغ 89 ألف دولار، فيما تواصل جمعية كيان تقديم الخدمات في المقر الذي جهزته مؤسسة مصر الخير، وتقديم جلسات تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة لمدة 5 سنوات.

وأعرب السفير «هيروشي أوكا»، سفير اليابان لدى مصر، عن سعادته بالانتهاء من تجديد مركز إعادة تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تديره جمعية كيان، مشيراً إلى أنه منذ توليه مهام عمله كسفير لليابان لدى مصر في نوفمبر الماضي، تمنى أن يلتقي بعدد كبير من الأصدقاء المصريين، لذا فهو سعيد للغاية بالتعرف على أصدقاء جدد اليوم.

برنامج منح المشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان

وأضاف السفير، أن حكومة اليابان قدمت دعمًا ماليًا 89 ألف دولار أمريكي في إطار برنامج منح المشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان، لتمويل هذا المشروع الذي تنفذه مؤسسة مصر الخير، وذلك لتوفير بيئة آمنة ومأمونة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى تطلعه إلى أن يتمكن المزيد من الأطفال من تلقي خدمات إعادة تأهيل دقيقة وعلى مستوى عالي وتلبي الاحتياجات الفردية داخل هذا المبنى الذي ولد من جديد بشكلٍ أفضل.

ولفت إلى زيادة قدرة استيعاب المركز من 180 طفلًا إلى 400 طفل، كما سيقوم المشروع أيضًا بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لموظفي جمعية كيان وأولياء أمور الأطفال، بناءً على ظروف البيئة المحيطة، أملا أن يتعمق فهم المجتمع كله تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إتاحة الفرصة لنحو 600 من أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة لتعلم كيفية التعامل مع الأطفال من خلال المشاركة في ندوات وما إلى ذلك.

وأعرب «أوكا»، عن أمله في أن يؤدي هذا الدعم إلى زيادة تعزيز الزخم تجاه دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر كلها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مبدأ الأمن البشري، وعدم ترك أي أحد خلف الركب خلال عملية التنمية الاقتصادية والذي يُعد المفهوم الأساسي للتعاون بين اليابان ومصر، وبما يتماشى أيضًا مع جهود الحكومة المصرية لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

خدمة جديدة للفئات المتوسطة والفقيرة من ذوي الإعاقة

ونوه أيمن الطنطاوي، المدير التنفيذي لجمعية كيان بأن المشروع يعد إضافة جديدة ومتميزة للجمعية ويساعدها على تحقيق رسالتها في خدمة الفئات المتوسطة والفقيرة من ذوي الإعاقة وأسرهم، ويقوم بتأهيل أكثر من 100 طفل من ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة والإعاقة المتعددة، حيث يقدم خدمات التأهيل والدمج، ويتميز بتقديم خدمات الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للأطفال والأسر بالإضافة إلى توعية المجتمع المحيط بهم.

ووجه الطنطاوي، الشكر لمؤسسة مصر الخير على دورها في تحقيق المشروع وخروجه بالصورة التي تليق بالمؤسسة وتقديم أفضل صورة ممكنة لخدمات الأطفال ذوي الإعاقة، موجها الشكر والتقدير للسفارة والمعونة اليابانية لحرصهم على دعم جهود المجتمع المدني واهتمامهم بمساعده الفئات الأكثر احتياجا للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.