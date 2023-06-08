«مياه أسيوط» تعلن موعد المقابلة الشخصية لـ4 وظائف خالية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن موعد إجراء المقابلات الشخصية والتقييم للذين انطبقت عليهم الشروط في وظائف (مهندس ـ كيميائي ـ أخصائي زراعة ـ مراقب أمن) بالمسابقة رقم (4) لسنة 2021 م الذين اجتازوا الاختبار التحريري وقد سبق الإعلان عن أسمائهم بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة.

الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق وتم الإعلان عن الكشوف التي تشمل أسماء ومواعيد المقابلات الشخصية والتقييم لجميع من اجتاز الاختبارات التحريرية بالإضافة إلى اللذين تم قبول تظلماتهم بوظيفه مراقب أمن.

عقد المقابلات بجامعة أسيوط

وأشار إلى أنه يتم إجراء المقابلة الشخصية الأحد 18 يونيو 2023م والإثنين 19 يونيو 2023م والثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023م بقاعة الدكتور عبد الحميد عقدة بالمبنى الإداري بكلية التجارة جامعة أسيوط، طبقا للمواعيد المعلنة بالكشوف المرفقة قرين كل اسم مع مراعاة ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية للمتقدمين للمقابلة الشخصية ولن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية والتقييم عقب انتهاء أعمال اللجنة.