استلام 108 آلاف و970 طن قمح بالصوامع والشون في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي 2023 على مستوى جميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقري المحافظة.

الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد

وأضاف أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم بلغت 108 آلاف و970 طنا، ويجرى متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم.

التسهيلات اللازمة للمزارعين

ووجه محافظ أسيوط بمتابعة الكميات التي تورد من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها، مؤكدا ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.