«اقتصادية قناة السويس»: شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جرى شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد، و5750 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد.

وأكد المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي اليوم، استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية، خاصة أفريقيا، عبر الأرصفة الجديدة للميناء.

وصرحت المنطقة الاقتصادية أن ميناء شرق بورسعيد، استقبل السفينة GLEBE TRINCO القادمة من تركيا، لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

شحن 5750 طن صودا كاوية

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MRC HATICE ANA القادمة من حوض البحر المتوسط، لشحن 5750 طن صودا كاوية، وسوف تستكمل رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن الى ايطاليا .

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين منه وإليه، وعمليات الشحن على الأرصفة.