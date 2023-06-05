اقتصادية قناة السويس: 30 مليون دولار استثمارات هندية بالسخنة

شهد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لصالح شركة Abdos Labtech الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والدكتور إبراهيم عبدالخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، والسيد/ نيثين كونبارامبيل، ملحق الشؤون الخارجية بالسفارة الهندية بالقاهرة، والسيد/ كمال أجاروال، مدير عام شركة Abdos، والسيد/ ديباسيش دوتا، نائب رئيس الشركة، والمهندس/ عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.

وليد جمال الدين: نستهدف جذب الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبلة وزيادتها بالسخنة

ويمثل توقيع عقد إنشاء مصنع شركة Abdos، شرارة الانطلاق لثاني الشركات الهندية بالمنطقة الاقتصادية، بعد الإعلان عن مشروع فليكس الهندي لإنتاج منتجات التغليف والتعبئة إبريل الماضي داخل المطور الصناعي أوراسكوم، إذ تبلغ إجمالي مساحة المصنع الجديد المزمع إقامته 55 ألف متر مربع ومساحة المرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، باستثمارات نحو 30 مليون دولار، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، ,حيث من المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024، ما يمثل خطوة أخرى على طريق جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة الاقتصادية.

من جانبه أعرب السيد/ وليد جمال الدين، عن سعادته بانضمام شريك نجاح جديد للمنطقة الاقتصادية، حيث نستهدف جذب الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبلة وزيادتها بالسخنة ،كما أكد أهمية دخول مثل هذه الشركات بفاعلية في السوق المصري، وكذلك التوجه بقوة نحو التصدير للأسواق العالمية مستفيدين من مزايا الموقع المتميز للمنطقة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها، كما أعرب عن الاستعداد الكامل للمنطقة الاقتصادية لتقديم أوجه الدعم كافة للشركة في مختلف مراحل المشروع، مضيفًا أن الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية بدورها تعملان على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الحوافز الاستثمارية المقدمة لهم بإضافة حزمة جديدة من الحوافز المالية وغير المالية لتوفير أقصى درجات المساندة لجذب الاستثمار ودعم توطين الصناعة، وأشار كذلك إلى أن هذا الاتفاق يأتي بالتزامن مع الجولة الترويجية المزمع انطلاقها من وفد رسمي للمنطقة الاقتصادية لدولة الهند خلال الأيام القادمة.

تكامل وتعاون مستمر مع المنطقة الاقتصادية لاستقطاب العديد من الاستثمارات داخل المطور

وفي ذات السياق، أعرب المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية عن سعادته باختيار الجانب الهندي بإقامة مشروعاته داخل الشركة أحد المطورين الصناعيين الرئيسيين للمنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى التكامل بين المنطقة الاقتصادية والشركة في التنسيق والتعاون لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن العمل المستمر في إزالة أية عقبات أمام المستثمرين وسرعة الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة، لافتاً إلى مشاركة أوراسكوم للمناطق الصناعية في الجولة المرتقبة لدولة الهند مع بعثة المنطقة الاقتصادية للترويج للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام والمطور الصناعي بشكل خاص.

وبدوره أعرب رئيس شركة Abdos الهندية عن سعادته بوقوع اختيار الشركة على منطقة السخنة الصناعية التي تتميز بالتكامل بينها وبين ميناء السخنة المحوري على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي يدعم توجهات الشركة لاختراق الأسواق العالمية، فضلًا عن تعزيز تواجدها في السوق المحلي من خلال منتجاتها التي تخدم قطاعات متعددة، كما توجه بالشكر لإدارة المنطقة الاقتصادية على تقديمها تيسيرات كبرى لإنجاز الإجراءات المطلوبة لإنشاء المصنع في وقت قياسي وتجاوز أية عقبات قبل أن تطرأ.

الجدير بالذكر أن شركة Abdos Labtech Private Limited هي شركة مصنعة لمنتجات المعامل البلاستيكية عالية الجودة، وتقوم بتنفيذ النماذج الأولية وتصميمها وتطويرها وتصنيع منتجات بلاستيكية عالية الجودة ولها علاقات طويلة الأمد مع كبرى الشركات العالمية مثل Unilever وTATA.