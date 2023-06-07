كل ما تريد معرفته عن شهادة الحصاد من بنك قناة السويس.. جدول يونيو 2023

يقدم بنك قناة السويس أنواع مختلفة من الشهادات، من بينهم شهادة الحصاد، ذات العائد المتغير، إذ أن مدتها 3 سنوات، وبالجنيه المصري.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك قناة السويس، على شهادة الحصاد، يكون الحد الأدنى ألف جنيه مصري، ومتوفر خيارات لدفع العائد.

سعر العائد على شهادة الحصاد

يوفر البنك العائد شهريًا، ويكون بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحًا منه 1.25%، وربع سنويًا وفقًا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحًا منه 1.00%.

كما يوجد النصف سنويًا ويكون سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحًا منه 0.75%، أي أن يكون سعر العائد شهريًا 17%، والربع سنويًا بـ17.25%، والنصف سنويًا 17.5%.

شهادة الحصاد من بنك قناة السويس

ويتم احتساب العائد على شهادة الحصاد من تاريخ الاصدار، كما أن يقدم البنك الشهادة بدون رسوم اصدار، ويوفر إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90%، من قيمة الشهادة، وكذلك الحصول على بطاقات ائتمانية مجانية أول سنة.

ويحتاج البنك لشراء شهادة الحصاد، نسخة من الرقم القومي، وفاتورة المرافق الأخيرة.