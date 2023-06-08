قمة الكوميسا.. جهود رئاسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية في أفريقيا

تعقد اليوم الدول الأعضاء في الكوميسا «قمة الكوميسا»، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وتشهد القمة تسليم الرئاسة الدورية لتجمع «الكوميسا» من مصر إلى زامبيا، وتهدف القمة إلى تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وستكون القمة فرصة للدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق الازدهار المشترك، وذلك بحسب وكالة فرانس برس

قمة الكوميسا تناقش القضايا الاقتصادية والتجارية

وتعد قمة الكوميسا فرصة مهمة للدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وتركز القمة على العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك تعزيز التجارة الحرة وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين الدول الأعضاء، كما ستناقش القمة آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية المهمة مثل الزراعة والطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا.

تعزيز التكامل الاقتصادي

وتسعى قمة الكوميسا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة، كما ستعمل الدول الأعضاء على تعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال ملائمة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وستكون الابتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز النمو الاقتصادي.

وتتضمن جدول أعمال القمة عدة قضايا مهمة تهم الدول الأعضاء، بما في ذلك تعزيز التجارة الحرة والمرونة التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين الدول. كما ستناقش القمة سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والسياحة، بالإضافة إلى ذلك، ستركز القمة على تعزيز الاستثمارات في المنطقة وتوفير بيئة أعمال ملائمة لجذب المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما ستشجع الدول الأعضاء الأخرى على ابتكار تحفيزات للقطاع الخاص وتعزيز الريادة وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب