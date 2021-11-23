السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التكامل القاري والاستفادة من نجاحات كوميسا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر ستولي اهتماما كبيرا بتعزيز التكامل القاري، في إطار اتفاقية تعزيز التجارة الحرة القارية، والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا، مع التجمعات الإقليمية الثلاثة «كوميسا، جماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة كوميسا المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مصر ستعمل أيضا على تشجيع الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة، للتصديق على اتفاقية تعزيز التجارة الحرة القارية لدخولها حيز النفاذ.

تحديات كورونا أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية

وتابع الرئيس السيسي، أنّ التعاون لزيادة التجارة القارية، يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة، والاستفادة من الموارد المتاحة من دول الإقليم، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

الرئيس: جائحة كورونا ستعيد تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية

وأكد الرئيس السيسي، أنّ الجائحة ستعمل على إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وفقا لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافي، ووفقا للمزيا التنافسية المتاحة لديها، وهو الأمر الذي يمكن لدول الكوميسا استغلاله لتعميق التعاون المشترك.