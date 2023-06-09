تفاصيل حفل هاني شنودة المنتظر في التجمع الخامس

يحيي الفنان والموسيقار هاني شنودة حفلا موسيقيا وغنائيا كبيرا في منطقة التجمع الخامس، يوم 16 من شهر يونيو الجاري في الحفل الأول له بعد أن أعلن منحه جائزة الدولة التقديرية.

سيمون ودينا الوديدي ونوران تشاركن هاني شنودة في حفله

من المقرر أن يجمع شنودة في الحفل مع ثلاثة مطربات شاركوه في مشواره الفني هن الفنانة سيمون والفنانة دينا الوديدي وأخيرا الفنانة الشابة نوران أبو طالب.

الحفل ستتراوح أسعار تذاكره بين 250 للفئة الأولى، 350 للفئة الثانية، 550 للفئة الثالثة، وأخيراً 800 للفئة الأعلى وهي الرابعة.

800 جنيه أغلى فئة تذاكر في حفل هاني شنودة

كان هاني شنودة قد أعرب عن سعادته البالغة لمنحه جائزة الدولة التقديرية التي يراها أحد أهم الجوائز في مسيرته الفنية والموسيقية الطويلة مقدم الشكر لكل ساعدوه من أجل اقتناص الجائزة منهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يذكر أن الموسيقار هاني شنودة كان قد حل مؤخرا ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي لكي يتحدث عن مسيرته الفنية والموسيقية الطويلة.