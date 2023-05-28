3 فنانين في القائمة القصيرة لجوائز الدولة 2023.. بينهم هاني شنودة

قبل أيام قليلة من إعلان الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، أعلنت وزارة الثقافة لأول مرة القائمة القصيرة لجوائز الدولة 2023، لجوائز النيل والتقديرية والتفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتضم القائمة القصيرة ثلاثة فنانين وهم: يحيى الفخراني والموسيقار هاني شنودة والفنان أشرف ذكي.

يحيى الفخراني مرشحا لجائزة النيل للمبدعين المصريين

يحيى الفخراني مولود في 7 أبريل 1945، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس، وقدم ما يزيد على 120 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، من بينها «زيزينيا، خرج ولم يعد، ليالي الحلمية».

وفي أكتوبر 2020، عُيّن يحيى الفخراني نائبًا في مجلس الشيوخ المصري من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

هاني شنودة

الموسيقار هاني شنودة مرشحا لجوائز الدولة التقديرية في الفنون، مولود في طنطا بمحافظة الغربية في 29 أبريل 1943، بالمعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة قبل أن يتحول إلى كلية التربية الموسيقية لاحقا.عقب الحصول على الثانوية العامة عمل هاني شنودة بنصيحة والده بدراسة الموسيقى والتحق بالمعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة قبل أن يتحول إلى كلية التربية الموسيقية لاحقا.

كانت بدايات خوض هاني شنودة سوق العمل خلال فترة الدراسة وجاءت مع فرقة «لي بيتي شاه» وهي الفرقة الموسيقية التي أسسها وجدي فرانسيس سنة 1967، وحققت نجاحا كبيرا ثم كون فرقة المصريين في 1977.

قدم هاني شنودة العديد من الألحان للعدد من الفنانين من بينهم نجاة وأحمد عدوية، وكذلك الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية، وكان له دور في دعم النجوم الغنانء من بينهم الكينج محمد منير وكذلك اكتشاف الهضبة عمرو دياب وتقديمهم إلى الساحة الفنية.

أشرف ذكي مرشح جوائز الدولة التقديرية

مخرج وممثل مسرحي وأستاذ في أكاديمية الفنون، وهو مولود في 1970، قدم ما يزيد على 150 عملا فنيا في السينما والمسرح والتلفزيون من بينها عوالم خفية، وكلبش، والاختيار، وغيرها.

كما تولي منصف رئيس أكاديمية الفنون بوزارة الثقافة في الفترة من 2018 إلى بلوغه سن التقاعد.، وحاليا هو نقيب الممثلين.

وتعلن وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2023؛ النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، يوم الثلاثاء 30 مايو الجاري في تمام الساعة الـ12 ظهر بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.