تفحم دراجتين في حريق مطعم بالأقصر

شب حريق محدود بمطعم للمأكولات الشعبية بشارع المستشفى الدولي منذ قليل، بوسط مدينة الأقصر، وتمكن الأهالي من إطفاء الحريق دون إصابات بشرية، قبل أن يمتد للمحال المجاورة

اشتعال النيران أثناء تغيير أنبوبة

تلقت قولت الحماية المدنية بالأقصر، بلاغا بحريق شب بمطعم للمأكولات الشعبية بشارع المستشفى الدولي، بسبب اشتعال النيران أثناء تغيير أنبوبة بوتوجاز، مما أسفر عن تفحم دراجتين بخاريتين وبعض الأدوات في المطعم، وتمكن الأهالي باستخدام طفايات الحريق من السيطرة على الحريق، وأغلقت قوات الحماية المدنية الشارع من الجانبين للسيطرة على الحريق تماما وحصر التلفيات.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق