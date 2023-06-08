رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
11:51 ص | الخميس 08 يونيو 2023
نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبلغت نسبة النجاح 77.4%.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، من خلال الضعط هنــــــا، بعد اعتماد النتيجة رسميا، وهو الرابط الذي أتاحته جريدة الوطن، ويمكن من خلاله تنزيل نتيجة محافظة الأقصر كاملة، والبحث عن نتيجة الطالب سواء بالاسم أورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ووجه الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشكر لكل المدرسين والعاملين المشاركة في مراقبة وتصحيح المواد والمراجعات، وصولا إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس، موجها التهنئة للطلاب الناجحين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالأقصر 2023. 

 

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر هذا العام 17 ألفا و910 طلاب، وفق بيانات مديرية التربية والتعليم بالأقصر الرسمية، حيث شاركوا في 110 لجنة امتحانات موزعين على المدن والقرى بمحافظة الأقصر. 

 

اقرأ المزيد:

تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها 600 سائح في الأقصر

الأقصر تشهد أعلى معدل إشغال سياحي منذ 12 عاما  

تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين في الأقصر 

«100 سنة من الفول».. صاحب أقدم مطعم في الأقصر: لو غبت يوم الناس تلومني
بقلم أبو الحسن عبد الستار