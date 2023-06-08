أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبلغت نسبة النجاح 77.4%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، من خلال الضعط هنــــــا، بعد اعتماد النتيجة رسميا، وهو الرابط الذي أتاحته جريدة الوطن، ويمكن من خلاله تنزيل نتيجة محافظة الأقصر كاملة، والبحث عن نتيجة الطالب سواء بالاسم أورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ووجه الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشكر لكل المدرسين والعاملين المشاركة في مراقبة وتصحيح المواد والمراجعات، وصولا إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس، موجها التهنئة للطلاب الناجحين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالأقصر 2023.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر هذا العام 17 ألفا و910 طلاب، وفق بيانات مديرية التربية والتعليم بالأقصر الرسمية، حيث شاركوا في 110 لجنة امتحانات موزعين على المدن والقرى بمحافظة الأقصر.