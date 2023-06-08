أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الأقصر.. البنات يكتسحن النتيجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر 2023، وأجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اتصالًا هاتفيًا مع أوائل الشهادة الإعدادية، لتهنئتهم بالنجاح.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر 2023

وجاءت أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر، حسب بيان مديرية التربية والتعليم، كالتالي:

- سارة يوسف إبراهيم، مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي بمجموع 280.

- ريم عبداللطيف أحمد عبدالله، مدرسة نجع العمدة للتعليم الأساسي، بمجموع 280.

- عبدالله عباس بصري حسن، مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين، بمجموع 280.

- عبدالرحمن أحمد عبدالقادر محمد، مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين بمجموع 280.

- ندا أحمد عبدالباسط عبدالعاطي، مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، بمجموع 280.

- محمود محمد رمضان الضوي، مستعمرة الري للتعليم الأساسي، بمجموع 280.

- ندى سعيد عطيت الله محمد، مدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية، بمجموع 280.

- ملك علاء النوبي آدم، مدرسة السلام للتعليم الأساسي عربي، بمجموع 280.

- أريج عبدالحي أحمد السعدي، مدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية، بمجموع 280.

- يوسف أحمد شوقي فهد، مدرسة الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ، بمجموع 280.

- طارق أحمد محمود محمد، مدرسة السريب الإعدادية بإسنا، بمجموع 280.

- رنا أبوالمعارف محمود عمر، مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، بمجموع 280.

- شهد لؤي محمد الناجح، مدرسة إسنا الإعدادية بنات، بمجموع 280.

- عبدالله طارق محمود عبدالحفيظ، مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، بمجموع 280.

- ريهام عبدالعاطي السعدي محمود، مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، بمجموع 280.

ودعا محافظ الأقصر، أوائل الشهادة الإعدادية، إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في كل مراحلهم الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بالتعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة لبلدنا الحبيب.