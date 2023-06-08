حكاية صورة محمد صلاح في مطبخ اليخت.. بيجهز مشروبه المفضل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا صورة للنجم الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر وهو داخل مطبخ أثناء قضاء إجازته في منتجع الجونة بشواطئ مدينة الغردقة، حيث نشرها «صلاح» عبر حسابه الشخصي عبر الإنستجرام وتداولتها المواقع اليوم بشكل كبير دون ذكر أي تفاصيل.

سر صورة صلاح أثناء إجازته بالغردقة

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من محمد صلاح أثناء قضاء إجازته في منتجع الجونة، أن الصورة من داخل مطبخ يخت سياحي خاص يستقله «صلاح» من مارينا الجونة وينطلق به في رحلات بحرية إلى جزر الغردقة خاصة جزيرة «بيوض» التي يعشقها ويزورها للعام الخامس على التوالي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لاعب مصر الدولي أصر على دخول المطبخ وتجهيز مشروب الإسبريسو، الذي يحرص على تناوله صلاح بصفة مستمرة خلال إجازته على شواطئ الغردقة.

صلاح في الغردقة

ولفت المصدر إلى أن محمد صلاح يقيم في إحدى الفيلات الخاصة بمنتجع الجونة محاطا بسياج أمني وسرية تامة يستيقظ في الساعة العاشرة صباحا ثم يتجه إلى مارينا الجونة لاستقلال اليخت السياحي في رحلة بحرية إلى جزر وشواطئ الغردقة وخاصة جزيرة بيوض لممارسة الغطس والسنوركل، ثم العودة مع غروب الشمس ثم يتوجه صلاح لتناول طعام الغذاء في أحد الفنادق السياحية الفاخرة في منتجع الجونة ثم العودة إلى الفيلا ليخلد للراحة في هدوء واستجمام.

يخت يتعدى 50 مليون جنيه

وأضاف المصدر أن اليخت السياحي الذي يستقله صلاح مجهزا بإمكانيات سياحية حيث يضم غرفة ثلاثة نوم ماستر كل غرفة بحمام خاص وصالة استقبال ومجهز بسبيد «بوت صغير»، ومطبخ كامل وسعره يتعدى خمسين مليون جنيه، لافتًا إلى أن إجازة صلاح بمنتجع الجونة تمتد إلى 10 يونيو الجاري حتى موعد الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقرر أن ينطلق في الفترة من 10 يونيو وحتى 18 يونيو.

صلاح يقضي إجازته في الغردقة

وحرص لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر النجم الدولي محمد صلاح على قضاء أجازته على شواطئ مدينة الغردقة وهي عادة سنوية يحرص عليها للعام الخامس على التوالي، حيث وصل صلاح إلى منتجع الجونة شمال الغردقة في هدوء ومحاط سرية تامة برا عبر سيارة خاصة زجاجها فاميه أسود و يقيم داخل فيلا خاصة بمنتجع الجونة محاطة بسياج أمني لا يدخلها سوي صلاح والحرس الشخصي له.