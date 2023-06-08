انطلاق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» في البحيرة.. توفير فرص عمل

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة انطلاق فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، وتستمر حتى 11 يونيو الجاري.

مبادرة أنت الحياة في البحيرة

كما تفقدت«بلبع» أولى فعاليات نشاط مبادرة أنت الحياة بقرية الأبعادية بدمنهور وتابعت مختلف الأنشطة التي نظمتها المبادرة، التي تضمنت العديد من الأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار.

وتضم الفعااليات تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانا وإحالة العمليات الجراحية لإجرائها على نفقة الدولة.

تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية

كما تشمل تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية، كما تضم فعاليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفي للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى إصدار الرقم القومى وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية.

وخلال الفعالية تقام جلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة، إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون.

فعاليات مبادرة أنت الحياة في البحيرة

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير واستقبال العديد من الحالات وحل مشاكلهم المتعلقة بالمديونيات والقروض وسداد حالات للغارمين، وتضمنت المبادرة فعاليات ثقافية وورش فنية وورش حكى وألعاب شعبية وعروض عرائس مارينيت ومعرض كتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

توزيع هدايا مجانية على الأطفال

وخلال الفعاليات جرى توزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا ويوم ترفيهي ورياضي لهم وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات ومنهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتعد مبادرة«انت الحياة» أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية والدينية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.