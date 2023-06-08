هالة سرحان تشيد بأداء رضوى الشربيني: «بتشتغل لوحدها في منطقتها الخاصة»

أشادت الإعلامية هالة سرحان، بتميز الإعلامية رضوى الشربيني، وتفانينها في عملها، وتقديم رسالتها الإعلامية بكل إخلاص وتفاني، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «رضوى الشربيني مذيعة جميلة وشاطرة وعندها كاريزما وذكية ولطيفة جدا، طول عمرها بتشتغل بتفاني واتساق وحدها في منطقتها الخاصة».

هالة سرحان: رضوى مذيعة جميلة وشاطرة

رضوي الشربيني مذيعة جميلة وشاطرة وعندها كاريزما وذكية ولطيفة جدا طول عمرها بتشتغل بتفاني واتساق وحدها في منطقتها الخاصة@RadwaElSherbiny — Hala Sarhan (@HalaSarhan) June 7, 2023

رضوى الشربيني: أعتز وأفتخر بكلام هالة سرحان

وردت عليها رضوى الشربينى، من خلال تدوينة أيضًا: «إني أشوف الشهادة دي من الإعلامية الكبيرة القدير هالة سرحان، صاحبة الباع الطويل في مجال الإعلام، لازم أعتز وأفتخر بيها، وشرف كبير ليا إن ده يكون رأي حضرتك فيا، ربنا يقدرنا دايما نفضل نحاول نجتهد علشان نقدم حاجة تنفع الناس».

جدير بالذكر، أن الاعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامجها «هي وبس»، عبر قناة cbc سفرة، من الخميس إلى السبت، وتقدم خلاله فقرات متنوعة تهم المرأة المصرية والعربية في مختلف القطاعات.