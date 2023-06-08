كيف تتصرف حال تعطل سيارتك على الطريق أثناء العاصفة؟.. «المرور» تجيب

تقدم الإدارة العامة للمرور عددًا من النصائح للمواطنين بالتزامن مع الطقس السيئ وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من العاصفة الترابية.

نصائح المرور للمواطنين أثناء العاصفة الترابية

حددت الإدارة العامة للمرور رقماً للتواصل في حالة حدوث أي أعطال أثناء العاصفة الترابية، إذ يمكن الاتصال على رقم 01221110000، ويجري تقديم الإغاثة خلال دقائق قليلة، كما نصحت المواطنين بتأجيل السفر خلال ساعات العاصفة الترابية، ولحين تحسن حالة الطقس، وقبل التحرك بالسيارة يجب القيام بفحصها جيدًا.

الحرص على مسافة مع السيارة التي أمامك

وأثناء التحرك بالسيارة يتوجب على قائد السيارة الحرص على وجود مسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك وعدم تخطيها، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مع ضرورة عدم السير عكس الاتجاه لعدم التعرض للخطر، مع تجنب القيادة بسرعة كبيرة لأن ذلك يشكل خطورة في ظل الطقس السيئ.

تجنب الوقوف أسفل اللافتات

ومن بين النصائح التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للمواطنين بالتزامن مع العاصفة الترابية، تجنب الوقوف أسفل أي لافتات على الطريق أو الأشجار أو العقارات المتهالكة حتى تكون في أمان.