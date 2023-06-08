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«المرور»: ضبط 67 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:31 م | الخميس 08 يونيو 2023
حملات مرورية- أرشيفية

حملات مرورية- أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76328 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- 23672 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 630 مخالفة السير دون تراخيص.

- 49 مخالفة موقف عشوائي.

- 6 مخالفات شروط التراخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومواصلة حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع