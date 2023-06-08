نائب رئيس وزراء الصومال: شكرا للرئيس السيسي على قيادته الحكيمة للكوميسا

وجه صالح أحمد جامع نائب رئيس وزراء الصومال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة والفعالة للكوميسا، خلال الجلسة الختامية للقمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا، مضيفا أن الصومال تخوض عملية انتخابية مطولة أدت للتسليم السلمي للسلطة وانتخاب الرئيس الحالي الدكتور حسن شيخ محمود.

عضوية الصومال في الكوميسا

وأوضح خلال الجلسة الختامية للقمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا بمشاركة الرئيس السيسي، أن البرلمان الصومالي اليوم صدق على عضوية الكوميسا، وبعض وقت قليل ستصبح الصومال عضوا كامل العضوية في الكوميسا، لافتا إلى أنه على الرغم من تاريخ العنف والأخبار السيئة التي تأتي من الصومال إلا أنها تحقق مكاسب كبيرة على جبهة الأمن بفضل قيادة الرئيس ورئيس الوزراء.

السلام في الصومال

وأشار نائب رئيس وزراء الصومال إلى أن هناك الكثير من الأراضي والقرى والمحليات التي تم استعادتها بفضل عمل القوات المسلحة الصومالية، ولا نستطيع أن نغفل تضحية أشقائنا الأفارقة جيراننا المباشرين ومن عموم أفريقيا الذين ضحوا بالكثير لإحداث السلام في الصومال، وشكرا لكل من ساهموا بالسلام في دولتنا، مضيفا أن الصومال ستتمكن من مساعدة دول الكوميسا بما لديها من موارد متكاملة تساعد شرق أفريقيا في قضية التجارة الحرة.