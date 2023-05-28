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الصومال يعرض على مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة نوفمبر المقبل

كتب:

أ ش أ
07:17 م | الأحد 28 مايو 2023
الصومال

الصومال

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسين معلم، اليوم، إن بلاده ستعرض على مجلس الأمن الدولي، طلب رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد في نوفمبر المقبل.

رفع حظر السلاح 

وأضاف حسين، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أنه في حالة رفع حظر السلاح على بلاده فإنها تستطيع شراء أسلحة جديدة تسهم في حماية أمنها القومي، مؤكدا تحقيق تقدم كبير في محاربة ميليشيات الشباب الإرهابية خلال الأشهر الماضية.

قوانين محاربة الإرهاب

وأشار حسين إلى أن القوانين المختصة بمحاربة الإرهاب سهّلت هزيمة المتمردين الذين فقدوا السيطرة على معظم المناطق.

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