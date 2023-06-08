«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات التنسيق واختبارات القدرات السبت المقبل

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، اجتماع المجلس الدوري في جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، وعدد من قيادات الوزارة.

تنسيق الجامعات 2023

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه، انتظام أعمال امتحانات التيرم الثاني، والتوجيه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات، بجانب مناقشة استعدادات تنسيق الجامعات 2023، واستعدادات اختبارات القدرات 2023 المقرر إجراؤها في الكليات التي يتشرط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، ومن المقرر أن يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من المنشآت الجامعية والطبية بجامعة قناة السويس، بحضور عدد من رؤساء الجامعات.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.