رابط التقديم على وظائف المجلس الأعلى للجامعات.. الشروط والخطوات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة بإداراته المختلفة عن طريق الندب.

وكشف المجلس الأعلى للجامعات، في بيان، عن إمكانية التقديم على الوظائف بنظام الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

رابط التقديم على وظائف المجلس الأعلى للجامعات

ويمكن التقديم على وظائف المجلس الأعلى للجامعات من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويتم كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم رباعيا، الرقم القومي، النوع، الحالة الاجتماعية، المحافظة، العنوان الحالي تفصيليا، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

ومن ضمن الشروط العامة للتقدم والقبول بـ وظائف المجلس الأعلى للجامعات ما يلي:

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك

أن يكون المتقدم قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية

استيفاء بيان خالة وظيفية حديث عن شهر مايو أو يونيو 2023 ميلاديا ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية.

الحصول على مؤهل عال مناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها.

تقديم شهادة قانونية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل وموافقة مبدئية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل الأصلية بالانتداب للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات.