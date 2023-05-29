«الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية»: قبول الطلاب المحولين من السودان وفقا للضوابط

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن كل الطلاب الراغبين في التحويل من جامعات روسيا أو السودان مقبولون جميعًا في كافة الجامعات الأهلية والخاصة، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء والإجراءات التنفيذية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "المطلوب فقط مزيد من الصبر والنظام".

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأوضح أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعات ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء والأعلى للجامعات فيما يتعلق بقواعد القبول والتحويل للطلاب الدراسين في روسيا وأوكرانيا والسودان، وأن التقديم مستمر حتى مطلع أول أكتوبر المقبل 2023.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب حاملي الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور صديق عيد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، انتظام أعمال التقديم لمختلف الكليات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية.