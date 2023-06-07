«الأعلى للجامعات»: 13 مايو آخر موعد لتحويل الطلاب الدارسين بالخارج

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين المجلس الأعلى لأفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن قرارات مجلس الوزراء بشأن تحويل الطلاب الدراسين في الجامعات خارج مصر إلى الحكومية والخاصة يسري على الطلاب الدراسين في جامعات «السودان وأوكرانيا وروسيا»، وذلك حتى موعد 13 مايو 2023.

واضاف أنه لا يُقبل تحويل أي طالب للجامعات المصرية إلا وفقاً للضوابط والقواعد الموضوعة، لافتا إلى أن المجلس سيناقش عددا من المقترحات الجديدة الخاصة بقواعد تحويل طلاب الطب والهندسة وطب الأسنان في اجتماعه المقبل.

تحويل الطلاب الدراسين في الجامعات السودانية

وأكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية تحويل الطلاب تتم وفقاً للضوابط وهناك لجان مشكلة تتابع لحظياً لقبول وتسجيل الطلاب والتأكد من البيانات المقدمة واستيفائها للاشتراطات التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

قواعد تحويل طلاب الطب والهندسة وطب الأسنان

وتابع، أن الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعه المقبل سيناقش عددا من المقترحات الجديدة الخاصة بقواعد التحويل خاصة لطلاب كليات الطب والهندسة وطب الأسنان.